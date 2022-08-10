Son Dakika | Uçuruma düşen trakör sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haber... İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörü ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip 200 metrelik uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti. İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörü ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip 200 metrelik uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi Lübbey yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ödemiş istikametine seyir halinde olan 60 yaşındaki Abdullah Süncazoğlu idaresindeki 35 ZDN 37 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 200 metrelik uçuruma yuvarlanarak düştü. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 60 yaşındaki tahlisiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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