Son dakika: Tuzla'daki işyeri yangınında patlamalar meydana geldi... O anlar kamerada - Haberler

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Son dakika: Tuzla'daki işyeri yangınında patlamalar meydana geldi... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Tuzla'daki işyeri yangınında patlamalar meydana geldi.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'daki işyeri yangınında patlamalar meydana geldi... O anlar kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla'da Vernikçiler sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Anadolu Yakasının farklı ilçelerinden de duyuldu. Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama anı kamerada

Fabrikada meydana gelen patlama anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde fabrikanın yandığı esnada bir patlamanın yaşandığı ve patlama nedeniyle çevreye bazı parçaların saçıldığı görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - 3. Sayfa

Patlama, Tuzla, 3. Sayfa, Haberler

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