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Son dakika... Tuzla'da korkutan iş yeri yangını böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre Tuzla'da korkutan iş yeri yangını böyle görüntülendi Tuzla'da bir iş yerinde büyük çaplı yangın çıktı.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da korkutan iş yeri yangını böyle görüntülendi

İSTANBUL - Tuzla'da bir iş yerinde büyük çaplı yangın çıktı. Patlama sesinin de duyulduğu yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yangın, Tuzla, 3. Sayfa, Haberler

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