Son dakika... Tuzla'da korkutan iş yeri yangını böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberlerine göre Tuzla'da korkutan iş yeri yangını böyle görüntülendi Tuzla'da bir iş yerinde büyük çaplı yangın çıktı.
TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da korkutan iş yeri yangını böyle görüntülendi
İSTANBUL - Tuzla'da bir iş yerinde büyük çaplı yangın çıktı. Patlama sesinin de duyulduğu yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa