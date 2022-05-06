Son dakika haberi... Tuzla'da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu: 5 işçi yaralı - Haberler

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Son dakika haberi... Tuzla'da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu: 5 işçi yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Tuzla'da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu: 5 işçi yaralı Tuzla'da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu: 5 işçi yaralandı.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu: 5 işçi yaralı

İSTANBUL - Tuzla'da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu: 5 işçi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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