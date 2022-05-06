Son dakika haberi... Tuzla'da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu: 5 işçi yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri: Tuzla'da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu: 5 işçi yaralı Tuzla'da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu: 5 işçi yaralandı.
TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu: 5 işçi yaralı
İSTANBUL - Tuzla'da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu: 5 işçi yaralandı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa