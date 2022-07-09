Son dakika haber | Türkiye'ye bayramlaşmaya gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 1'i çocuk 2 yaralı

Türkiye'ye bayramlaşmaya gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 1'i çocuk 2 yaralı

Araçta bulunan 1'i çocuk iki kişi yaralandı

İSTANBUL - Kurban Bayramı nedeni ile akrabalarının yanına bayramlaşmaya giden gurbetçiler kazaya karıştı. Araçta bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Viyana'da yaşayan aile Kurban Bayramı nedeni ile memleketi Sinop'a gitmek için yola çıktı. Tayakadın mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Kaza sonucunda araçta bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yine bayramlaşmak için yollarda olan vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken 2 yaralı ambulans ile Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Dağılan valizleri toplayıp, küçük çocukla ilgilendiler"

Bayramlaşmak için yollarda olan ve kazayı görür görmez yardım etmek için duran vatandaşlar ise gurbetçilerin dağılan valizlerinin toplanmasına yardımcı oldu. Valizler yol kenarına taşınırken yine kaza esnasında yaralanan ve korkan küçük çocuğu da yardım için duran vatandaşlar sakinleştirdi. Kaza esnasında yolda olan ve kazayı görür görmez yardıma koşan Temel Sönmez, "Biz bayramlaşmak için Kilyos'a giderken kaza yapan aracı görüp hemen durduk. Hızlı bir şekilde itfaiye ve ambulans geldi. 2 yaralı vardı bir çocuk ve bir yaşlı teyze. Beyefendi Viyanadan geldiğini söyledi bize kendisi Sinop'a gidiyorlarmış ailelerinin yanına. Gittikleri hastane bilgilerini falan yakınlarına söyledik beyefendinin telefonu Türkiye'de çalışmıyormuş zaten. Eşyaların toplanmasına da yardımcı olduk büyük bir kaza ama hafif atlatıldı çok şükür." Dedi.

BT -