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Son Dakika | Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son Dakika | Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı

Son dakika haberi: Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda başkonsolosluk binasında hasar meydana geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Boulogne-Billancourt'a bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na dün gece yerel saatle 02.00 sularında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda başkonsolosluk binasının duvarında ve camlarında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

Paris polisi saldırıda kullanılan patlayıcının türünü tespit etmek ve failleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı aktarıldı. - PARİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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