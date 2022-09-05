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Son Dakika | Tunceli'deki yangına müdahale sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | Tunceli'deki yangına müdahale sürüyor

Son dakika haberleri... Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00 sıralarında Tunceli-Ovacık ilçemiz Aşağıtorunoba köyü mevkiinde başlayan örtü yangınına müdahale çalışmaları, jandarmamız, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz, iş makineleri ve acil müdahale araçlarıyla devam etmektedir" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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