Son dakika! Tunceli'de otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı Son dakika haberine göre Tunceli'de otomobilin bahçeye uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Tunceli'de otomobilin bahçeye uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Mameki Köprüsü'nde meydana geldi. Edilebilen bilgiye göre, 62 AAE 067 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tunceli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika! Tunceli'de otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.