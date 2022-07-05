Son dakika! Tunceli'de otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Tunceli'de otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Tunceli'de otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı

Son dakika haberine göre Tunceli'de otomobilin bahçeye uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tunceli'de otomobilin bahçeye uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mameki Köprüsü'nde meydana geldi. Edilebilen bilgiye göre, 62 AAE 067 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title