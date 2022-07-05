Son dakika! Tunceli'de otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Tunceli'de otomobilin bahçeye uçması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tunceli'de otomobilin bahçeye uçması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Mameki Köprüsü'nde meydana geldi. Edilebilen bilgiye göre, 62 AAE 067 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa