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Son Dakika | Trafik polislerinden 'Güvenli Motosiklet Kullanımı' eğitimi

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Son Dakika | Trafik polislerinden 'Güvenli Motosiklet Kullanımı' eğitimi

Son dakika 3. sayfa haberi: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda eğitim gören kursiyerlere 'Güvenli Motosiklet Kullanımı' konusunda eğitim verildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda eğitim gören kursiyerlere 'Güvenli Motosiklet Kullanımı' konusunda eğitim verildi.

Eğitim İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından verildi. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Merkezinde verilen eğitime yaklaşık 50 kursiyer katıldı. Eğitim trafik polisleri güvenli motosiklet kullanımında uyulması gereken kurallar ile birlikte gerekli donanımlar hakkında bilgi verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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