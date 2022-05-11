Son dakika... Trafik kazasında anne ve oğul yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Trafik kazasında anne ve oğul yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... Trafik kazasında anne ve oğul yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Isparta'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan anne ve oğlu yaralandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan anne ve oğlu yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde 19.00 sıralarında meydana geldi. Tuncay Şahin T'nin idaresindeki 32 ND 281 plakalı tır, Eğirdir- Isparta kara yolun Ali Kök Kavşağı mevkisinde E.D. yönetimindeki 35 DE 996 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücü kadın ile oğlu A.D yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Isparta Şehir Hastenesine götürüldü. Sürücü E.D'nin durumun ağır olduğu öğrenildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Isparta, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title