Son Dakika | Trabzon'da işyerinde yangın

Trabzon'un Yomra ilçesinde tek katlı işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Özdil yolu üzerinde tek katlı işyerinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında işyerini saran alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Arsin, Ortahisar ve Yomra İtfaiye Grup Amirliği personeli sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi sonrası yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucu işyerinde maddi hasar meydana geldi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa