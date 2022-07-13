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Son dakika! Tosya'da piknik dönüşü kaza: 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Tosya'da piknik dönüşü kaza: 10 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kargın köyünde piknik dönüşü devrilen traktördeki 10 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kargın köyünde piknik dönüşü devrilen traktördeki 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre. Kargın köyü yeşil göl gölet alanından piknik dönüşünde İsmail Ç. idaresindeki 37 ER 019 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. Kazada traktörde bulunan 10 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslar ile Tosya Devlet hastanesine kaldırıldı.

Bölge sakinleri, köyde son birkaç yıldır yaşanan heyelan olayları sonrasında köy yollarının alt kısımlarında sürekli toprak kayması olduğu ve traktörün de bu heyelan alanından geçiş esnasında traktörün devrildiğini söyledi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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