Tır viyadükten dereye uçtu: 1 ölü 1 ağır yaralı 3. Sayfa Haberleri Tır viyadükten dereye uçtu: 1 ölü 1 ağır yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan domates yüklü tır, viyadükten dereye uçtu; 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Tır viyadükten dereye uçtu: 1 ölü 1 ağır yaralı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan domates yüklü tır, viyadükten dereye uçtu; 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sabah 06.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mehmet Kolyönetimindeki 02 EC 806 plakalı domates yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan tır, viyadükten yaklaşık 10 metre aşağıdaki dereye düştü. Ters dönen tırda sürücü ve oğlu İsa Kol(22), sıkışarak mahsur kaldılar. Kazadan 1 saat sonra yoldan geçen sürücüler, kazayı görerek durumu 112'ye bildirdiler. Olay yerine 112, Jandarma ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saat sonra İsa Kol'u kurtardılar. Kurtarılan yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden sürücünün ise yoğun çalışmayla 1 saat sonra cenazesi çıkarıldı. Cenaze, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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