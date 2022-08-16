Son Dakika | Terör örgütünden Karkamış'a roketli saldırı Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/ Ypg tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin Mümbüç bölgesinden roketler atıldı. 6 roketin boş araziye düştüğü ilçede, belediye hoparlörlerinden sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapıldı. Saldırıya, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından anında karşılık verildi. Roketlerin atıldığı bölge yoğun bombardımana tutulurken, bölgede hareketlilik sürüyor. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep YPG 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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