Son dakika! Terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şahıs tutuklandı - Haberler

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Son dakika! Terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şahıs tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 şahıs tutuklandı.

Kocaeli'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 şahıs tutuklandı.

Kocaeli'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine yönelik şahıslarla alakalı operasyon düzenlendi. Perşembe günü Başiskele ve Darıca ilçelerinde yapılan operasyonda C.M. ve S.E. isimli iki şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Ayrıca 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, YPG kamplarında silahlı ideolojik eğitim aldıkları öğrenildi.

İki şahıs adli mercilerde yapılan işlemlerin ardından tutuklandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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