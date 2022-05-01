Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 27'ye yükseldi" denildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa