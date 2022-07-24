Son Dakika | Temizlik ateşi kontrolden çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Temizlik ateşi kontrolden çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Temizlik ateşi kontrolden çıktı

Son dakika haberler: Milas'ın Balcılar Mahallesi'nde çıkan yangın, Bodrum itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

Milas'ın Balcılar Mahallesi'nde çıkan yangın, Bodrum itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

Balcılar Mahallesi'nde bir arazide tüm uyarılara rağmen yakılan temizlik ateşi, kontrolden çıkıp yangına dönüştü. Rüzgarla geniş bir alana yayılan yangına, ilk olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kısırlar Mahallesi'ne verilen 3 ton su kapasiteli yangın ilk müdahale tankeri ile mahalleli müdahale etti. Ardından Mumcular Mahallesi'ndeki Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmasıyla söndürüldü. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title