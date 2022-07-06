Son dakika! Tavşanlı Kütahya karayolunda trafik kazası: 1 Yaralı Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı - Kütahya karayolu 4. kilometresinde Murat Börakay (54) idaresindeki 26 ADT 825 plakalı Kamyonu ile Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halindeyken, sürücünün ifadesine göre sağ ön tekerleğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak tarlaya yan yattı. Kazada sürücü Murat Börakay yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.Polis yol güvenlik önlemi alırken, karayolunda araçların geçişi kısa süreliğine durduruldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tavşanlı Tragger Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika! Tavşanlı Kütahya karayolunda trafik kazası: 1 Yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.