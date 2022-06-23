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Son Dakika | Tartıştığı genci önce bıçaklayıp, sonra tampon yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Tartıştığı genci önce bıçaklayıp, sonra tampon yapan şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da tartıştığı genci bıçakla yaraladıktan sonra sağlık ekipleri gelene kadar tampon yapan şüpheli tutuklandı.

Antalya'da tartıştığı genci bıçakla yaraladıktan sonra sağlık ekipleri gelene kadar tampon yapan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 459. Sokak'taki bir otelin önünde meydana geldi. Aralarında para alışverişi bulunan ve birbirini tanıdığı öğrenilen Ahmet G. (27) ve Gürkan T. (28) sokak arasında karşılaştı. Bir süre tartışan ikili birbirlerine bıçak çekti. Yaşanan arbedede Ahmet G., koltuk altından bıçakla yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gürkan T., yaraladığı Ahmet G.'nin yarasına tampon yapıp ayakta kalmasını sağladı. Yaralı daha sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelinin de parmağından bıçakla yaralandığı görüldü. Gözaltına alınan Gürkan T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahmet G'nin Gürkan T'nin yanına gelerek kafa attığı, bıçak salladığı, ikili arasında yaşanan arbedede Ahmet G'nin yaralandığı anlar yer aldı. Ahmet G'nin yaralı şekilde ayakta güçlükle durduğu ve Gürkan T'nin daha sonra yarasına tampon yapıp yardım ettiği anlar da anbean kameralara yansıdı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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