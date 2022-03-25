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Son dakika... Tarsus'ta kazada araçta sıkışan tır sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Tarsus'ta kazada araçta sıkışan tır sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada tır şoförü, sıkıştığı kupa içerisinde can verdi.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesi Tem Otoyolu'nda meydana gelen kazada tır şoförü, sıkıştığı kupa içerisinde can verdi.

Kaza, TEM Otoyolu Tarsus ilçesi Takbaş mevkiinde meydana geldi. Abdulcebbar D.'nin (35) kullandığı 73 SU 456 çekici plakalı tır, önünde seyreden İ.B.'nin kullandığı 50 ANN 362 çekici plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpışma neticesinde 73 SU 465 plakalı tırın kupa bölümü büyük hasar aldı. Kupa içerisinde sıkışan şoför Abdulcebbar D. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Son dakika... Tarsus'ta kazada araçta sıkışan tır sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika... Tarsus'ta kazada araçta sıkışan tır sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Mersin, Tarsus, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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