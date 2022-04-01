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Son Dakika | Tarla yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Tarla yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kırsal alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kırsal alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratlı- Tekirdağ karayolu 2. km üzerinde kırsal alanda meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebeple başlayan tarla yangınını yoldan geçen araç sürücüleri görerek, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına ivedilikle müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Son Dakika | Tarla yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü

Son Dakika | Tarla yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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