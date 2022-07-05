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Son dakika haber | Tandırlık yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Tandırlık yangını korkuttu Kırıkkale'de 3 katlı binanın bahçesinde bulunan tanıdrlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tandırlık yangını korkuttu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 3 katlı binanın bahçesinde bulunan tanıdrlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Kırıkkale'de Çalılöz Mahallesi'ndeki Ahmet Ayık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın bahçesinde bulunan tandırlık henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. Dumanın yükselmesiyle vatandaşlar tarafından fark edilen yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tandırlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

Kırıkkale İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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