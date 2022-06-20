Tahran'da AVM yangını: 9 yaralı - Tahran'da AVM yangını: 9 yaralı İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir AVM'de çıkan yangında 9 kişi yaralandı. - Tahran'da AVM yangını: 9 yaralı TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir AVM'de çıkan yangında 9 kişi yaralandı. İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde bulunan Lidoma adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında 9 kişi yaralandı. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi yaptığı açıklamada, "Çıkan yangının ardından alışveriş merkezi boşaltıldı ancak 2'si kadın 9 kişi yaralandı" dedi. Yangının uzun uğraşlar sonucu söndürüldüğünü söyleyen Halidi, "Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri yangını söndürdü" dedi. İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk - 3. Sayfa alışveriş İtfaiye Tahran İran 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tahran'da AVM yangını: 9 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.