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Son dakika haberleri | Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı Ankara'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği aracıyla elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

ANKARA - Ankara'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği aracıyla elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2'si ağır yaralanırken diğer 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Onur Kök - 3. Sayfa

Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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