Son dakika! Şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 623 adet mermi ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 623 adet mermi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 623 adet mermi ele geçirildi

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da denetim yapan motosikletli polis timleri şüphe üzerine durdurdukları araçta ruhsatsız tabanca ile 623 adet mermi ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da denetim yapan motosikletli polis timleri şüphe üzerine durdurdukları araçta ruhsatsız tabanca ile 623 adet mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler ruhsatsız tabanca ile değişik çaplarda 623 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan H.A., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title