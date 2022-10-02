Sultangazi'de uyuşturucu ve sahte parfüm operasyonu 3. Sayfa Haberleri İSTANBUL (İHA) – Sultangazi'de polis ekipleri uyuşturucu ve sahte parfüm üretimi yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. İSTANBUL (İHA) – Sultangazi'de polis ekipleri uyuşturucu ve sahte parfüm üretimi yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda metamfetamin ve satışa hazır sahte parfüm ele geçirildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti ve sahte parfüm üretimi yapıldığı ihbarı üzerine adresi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 1,55 gram metamfetamin, 658 şişe satışa hazır sahte parfüm ve 62.5 litre parfüm esansı ele geçirildi. Aramaların ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.İ., sevk edildiği adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sultangazi Operasyon 3. Sayfa Haberler

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