Kazada hafif yaralanan ağabey gözyaşlarına boğuldu... Sultangazi'de feci kaza: 2 yaralı - Haberler

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Kazada hafif yaralanan ağabey gözyaşlarına boğuldu... Sultangazi'de feci kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kazada hafif yaralanan ağabey gözyaşlarına boğuldu.

Kazada hafif yaralanan ağabey gözyaşlarına boğuldu... Sultangazi'de feci kaza: 2 yaralı

İSTANBUL - Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada yaralanan 2 kardeş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazadan hafif yaralı olarak kurtulan ağabey Engin Bakran'ın "kardeşim" diyerek gözyaşlarına boğulduğu anlar kameralara yansıdı.

Olay saat 18.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 BE 4255 plakalı aracın sürücüsü, şarampole yuvarlanarak takla attı. Kaza yapan araçta bulunan 2 kardeşten Ergin Bakran ağır yaralanırken, Engin Bakran ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Engin Bakran'ın, takla atan aracın karşısında "kardeşim" diyerek gözyaşlarına boğulduğu anlar kameralara yansıdı.

Kazada hafif yaralanan ağabey gözyaşlarına boğuldu... Sultangazi'de feci kaza: 2 yaralı

Kazada hafif yaralanan ağabey gözyaşlarına boğuldu... Sultangazi'de feci kaza: 2 yaralı

Kazada hafif yaralanan ağabey gözyaşlarına boğuldu... Sultangazi'de feci kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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