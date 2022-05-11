Sultanbeyli'de kaçan aracı kovalarken hafriyat kamyonuyla çarpışan polislerden biri şehit düştü

Şehit polisin 1 ay önce evlendiği öğrenildi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de kaçan bir aracı kovalayan polislerin kullandığı motosiklete, yola çıkan hafriyat kamyonu çarptı. Kazada 1 polis şehit olurken, 1 polis de yaralandı. Şehit olan polisin 1 ay önce evlendiği ve 24 yaşında olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16. 30 sıralarında Sultanbeyli'de Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyarılara rağmen durmayan otomobili takip eden ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Gökmen B. ve Hüseyin Duman'ın üzerinde olduğu motosiklete, kavşaktan yola giriş yapan Vedat Gökçe kontrolündeki hafriyat kamyonu çarptı. Hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet ile iki polis metrelerce savruldu. Kazada yaralanan Hüseyin Duman kaldırıldığı hastanede şehit olurken Gökmen B. İse yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın 24 yaşında olduğu, yaklaşık 1 ay önce evlendiği ve çocuğunun bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan polisten kaçan aracın terk vaziyette bulunduğu ve firari sürücüsünü arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.