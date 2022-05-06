Son dakika... Söke'nin tarihi mahallesindeki metruk evde çıkan yangın korkuttu

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi'nde metruk binalardan birinde çıkan yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde çıkan yangın Kemalpaşa Mahallesi Şehit Cefer Sokak ve Dere Caddesi üzerinde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Şehit Cafer Sokak üzerinde bulunan metruk haldeki evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Arka cephede Dere Caddesi'ne bakan evleri de tehdit eden yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yangın olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sırasında polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa