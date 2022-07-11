Son dakika haber! Söke'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika habere göre Aydın'ın Söke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Aydın'ın Söke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Söke'nin Yamaç Mahallesi İğdelik mevkisinde incir ve zeytin ağaçlarının olduğu bölgede çıkan yangını 2 helikopterin de eşlik ettiği Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler kontrol altına aldı. Yaklaşık 3 dönümde etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. AA / Musa Ölmez - 3. Sayfa Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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