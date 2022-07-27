Son Dakika | Söke'deki Kipaş Kağıt Fabrikası'nda yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Söke'deki Kipaş Kağıt Fabrikası'nda yangın

Son Dakika | Söke'deki Kipaş Kağıt Fabrikası'nda yangın

Son dakika haberler: Aydın'ın Söke ilçesindeki Kipaş Kağıt Fabrikası geri dönüşüm alanında yangın çıktı.

 - Güncelleme:

Aydın'ın Söke ilçesindeki Kipaş Kağıt Fabrikası geri dönüşüm alanında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın Kipaş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title