Son Dakika | Söke'deki Kipaş Kağıt Fabrikası'nda yangın Son dakika haberler: Aydın'ın Söke ilçesindeki Kipaş Kağıt Fabrikası geri dönüşüm alanında yangın çıktı. Aydın'ın Söke ilçesindeki Kipaş Kağıt Fabrikası geri dönüşüm alanında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aydın Kipaş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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