Son dakika... Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan şüpheli tutuklandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan şüpheli tutuklandı. Olay, 14 Temmuz'da Karabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay durağı önünde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, kimliği öğrenilemeyen bir kişi V.A.'yı karnından bıçaklayarak yaraladı. V.A. kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan şahıs ise olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı V.A., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, V.A.'yı bıçaklayan şahsın A.D. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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