Son dakika! Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandı - Haberler

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Son dakika! Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandı

Son dakika haberlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 haftada 77 ilde uygulanan sokak operasyonlarında 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 haftada 77 ilde uygulanan sokak operasyonlarında 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 77 ilde düzenlediği sokak operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam 10 kilogram eroin, 152 bin adet captagon, 29 kilogram kimyasallar, 1 kilogram skunk, 493 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram kokain, 100 kilogram esrar, 39 bin adet ecstasy, 60 kilogram bonzai, 23 kilogram metamfetamin, 9 kilogram afyon sakızı ve 78 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Haberler

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