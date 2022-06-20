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Son dakika... Sokağa park edilen forklifti çalan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika... Sokağa park edilen forklifti çalan şahıs tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sokağa park edilen forklifti çalan şahıs polisin başarılı takibi sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sokağa park edilen forklifti çalan şahıs polisin başarılı takibi sonucu yakalandı.

Olay, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol yapım çalışmasında kullanılan forklifti gece sokağa park eden operatör ertesi gün geldiğinde aracın yerinde olmadığını gördü. Operatör ardından durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler inceleme başlattı. Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ısrarlı takibi sonucu hırsızlık olayını Konya Çeltik'den geldiği anlaşılan Ö.S., isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Ardından düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Ö.S.'nin daha önceden hırsızlıktan sabıkalı olduğu ve yapılan GBT sorgulamasında yaklaşık 2 yıl önce Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde de su borularının çalınması olayından arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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