Son dakika... Sivas'ta kazada yaralananlardan 1 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Sivas'ta 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan Hasan Koç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sivas'ta 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan Hasan Koç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sivas'ta, saat 21.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Sivas Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında; M.S. idaresindeki 35 TAG 38 plakalı otomobille kavşağa giren Hasan Koç idaresindeki 44 FR 242 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan biri çocuk 10 kişi yaralandı. Kazada yaralanan; M.S., G.S., S.S., D.U., H.K., K.K., M.K., İ.N., H.K. ve A.K. şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hasan Koç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.K. ve G.S.'nin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa