Son dakika... Sivas'ta kazada yaralananlardan 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan Hasan Koç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta, saat 21.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Sivas Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında; M.S. idaresindeki 35 TAG 38 plakalı otomobille kavşağa giren Hasan Koç idaresindeki 44 FR 242 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan biri çocuk 10 kişi yaralandı. Kazada yaralanan; M.S., G.S., S.S., D.U., H.K., K.K., M.K., İ.N., H.K. ve A.K. şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hasan Koç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.K. ve G.S.'nin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa