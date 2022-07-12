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Son dakika haberi... Şişli'de trafik kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül, son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre - Şişli'de trafik kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül, son yolculuğuna uğurlandı Şişli'de scooter kullandığı sırada aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Dilara Gül, Maltepe'de düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

- Şişli'de trafik kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Şişli'de scooter kullandığı sırada aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Dilara Gül, Maltepe'de düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şişli Halaskargazi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, scooter kullanan dansçı Dilara Gül(23), seyir halindeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Gül'ün cenazesi, Maltepe Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Cenazede, Gül'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Cenazede konuşan Dilara Gül'ün yakınlarından Merve Karakaya, "Hayalleri vardı, kendisi zaten dansta çok başarılı bir kızımızdı. 1 ay sonra Amerikaya gidecekti. Özel burs kazandı. Çok zamansız oldu ve erken yaşta bir can kayboldu" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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