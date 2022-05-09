Son Dakika | Şişli'de bar önündeki cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de bar önündeki cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL Şişli'de geçtiğimiz Mart ayında bar çıkışında bir kişinin hayatını kaybetmesiyle son bulan kavgayla ilgili 5 şüpheli yakalandı. Cinayetle biten kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 25 Mart günü Şişli Esentepe Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir gece kulübünde 5 kişi, çalışanlar tarafından bir kadına taciz iddiasıyla dışarı atıldı. Bir süre sonra dışarı atılan 5 kişi mekana geri geldi. Mekan işletmecileriyle şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yaşanan kavgada gece kulübünün işletmecisi Gıyasettin Gümüş hayatını kaybederken, Sefa Ş. ve Mehmet A. adlı mekan çalışanları çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polis teker teker yakaladı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Görüntülerden şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis yaptığı operasyonla Doğukan K.K.(24), Mert P.(20), Dorukan K.Toygun T.ile İlker B.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Suç kayıtları kabarık çıktı

Gözaltına alınan Doğukan K.K.'nın daha önce 9 kez, Mert P.'nin 4 kez, Dorukan K.'nın 7 kez, İlker B.'nin ise 12 kez gözaltına alındıkları tespit edildi. Yapılan soruşturma sonucu olayda silahı Doğukan K.K.'nın kullandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.