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Son Dakika | Silopi'de motosikletli kaza: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | Silopi'de motosikletli kaza: 1 yaralı

Son dakika haber: Şırnak'ın Silopi ilçesinde İpekyolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde İpekyolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İpekyolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Adil Tayşun'ın (23) kullandığı motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale ile iç kanama şüphesi olan Tayşun, Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tayşun'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu Şırnak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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