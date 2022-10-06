Son Dakika | Silahlı yağma suçundan aranan şahsı Jandarma yakaladı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri silahlı yağma suçundan aranan hakkında 6 yıl 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri silahlı yağma suçundan aranan hakkında 6 yıl 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Yavuzköy Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında "Gece Vakti Silahla Yağma " suçundan aranan ve hakkında toplam 6 yıl, 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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