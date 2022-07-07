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Son dakika haberi: Suç örgütlerine silah sattığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyon: 6 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Suç örgütlerine silah sattığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyon: 6 tutuklu Adana'da suç örgütlerine silah sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Suç örgütlerine silah sattığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyon: 6 tutuklu

ADANA - Adana'da suç örgütlerine silah sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takiple, kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 18 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, 1 Temmuz sabahı belirlenen çok sayıda adrese baskın yaptı. Ekipler, demir kapıları kırılan ev ve iş yerlerinde 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 5 pompalı tüfek ile 14 tabanca ele geçirildi.

Yapılan çalışmada şüphelilerin, yasa dışı yollarla temin ettikleri ruhsatsız silahları, yerel suç örgütlerine sattıkları ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, satışını yaptıkları silah başına 35 bin lira aldıkları tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartı, 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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