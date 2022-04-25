Son dakika! Siirt'te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Siirt'te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Siirt'te viraj alamayan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Siirt'te beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KURTALAN, SİİRT (İHA) - Siirt'te beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt- Kurtalan karayolu Kezer Köprüsü yakınlarında seyir halindeki 56 AS 882 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, UMKE ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Beton Mikseri, Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title