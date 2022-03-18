Son dakika: Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı - Haberler

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Son dakika: Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haberleri... Siirt'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

ŞİRVAN, SİİRT (İHA) - Siirt'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde 200'den fazla kapalı olan köy yolu İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce açıldı. Karda mahsur kalan çok sayıda araç ve bir hasta ekiplerce kurtarıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyü yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki Gevli Aslanoğlu'nu hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler, 4 saat süren çalışmanın ardın araçları kurtarırken, hasta Aslanoğlu'nu da evinden alarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Hasta, ekiplerin çabaları sonucu Şirvan Devlet Hastanesine ulaştırılarak, tedavi altına alındı. Aslanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede karla mücadele çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - SİİRT

Son dakika: Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

Son dakika: Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

Son dakika: Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

Son dakika: Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

Son dakika: Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

Son dakika: Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 80 yaşındaki hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Şirvan, Siirt, kar, 3. Sayfa, Haberler

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