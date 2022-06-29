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Son dakika haberleri... Seyir halinde nefesi kesilen kamyon sürücüsünü polisler hayata döndürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Seyir halinde nefesi kesilen kamyon sürücüsünü polisler hayata döndürdü Gaziantep'te seyir halinde yediği yiyecek nedeniyle nefes almakta zorlanan kamyon sürücüsü, girdiği bölge trafik istasyonundaki polislerin müdahalesi ile yeniden hayata döndü.

Seyir halinde nefesi kesilen kamyon sürücüsünü polisler hayata döndürdü

GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halinde yediği yiyecek nedeniyle nefes almakta zorlanan kamyon sürücüsü, girdiği bölge trafik istasyonundaki polislerin müdahalesi ile yeniden hayata döndü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halinde buluanan bir kamyonun sürücüsü, yediği yiyeceğin soluk borusuna kaçması üzerine nefesi kesildi. Yol üstündeki Nurdağı Bölge Trafik İstasyon Amirliği önüne çektiği aracından panikle inen sürücü iki büklüm şekilde istasyonda buluanan polislerden yardım istedi. istasyonda bulunan polisler ve kamyonun hemen ardından bölgeye gelen polis aracından inen polisler sürücünün yardımına yetişti. Olay yerindeki iki polisin sırayla heimlich manevrası ile müdahale ettiği sürücü ölümden döndü.

Korkulu anlar yaşayan ve müdahalenin ardından rahatlayan sürücü polislerin ikram ettiği suyu içmesinin ardından ise sakinleşerek, polislere teşekkür etti.

Nurdağı Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ndeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından "İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız" notuyla paylaşıldı.

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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