Son Dakika | Seramik makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Seramik makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Seramik makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Uşak'ta bir fabrikada seramik indirme-yükseltme makinasının altında kalan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Uşak'ta bir fabrikada seramik indirme-yükseltme makinasının altında kalan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Uşak'ta Banaz'a bağlı Gedikler köyünde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında Hüsamettin Susal (53), kırık seramiklerin kaldırmak amaçlı çalıştığı sırada seramik indirme - yükseltme makinasının altında kaldı. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, Susal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Susal'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seramik, Banaz, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title