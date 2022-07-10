Son dakika! Selde hayatını kaybeden kadın toprağa verildi Son dakika haberleri: Bilecik'te dün yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verildi. Bilecik'te dün yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verildi. Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde dün meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Asiye Bikmen (70) gözyaşları arasında defnedildi. Yaşanan olayda oğlu Sinan Bikmen ise yaralı kurtulmuştu. Köy camisinde ikindi namazından sonra cenaze namazının ardından yaşlı kadının cansız bedeni köy mezarlığına defnedildi. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gölpazarı Bilecik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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