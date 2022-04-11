Son dakika... Şehit polisler için lokma hayrı yapıldı

MİLAS, MUĞLA (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü etkinlikleri dahilinde şehit polis memurları için lokma hayrı yapıldı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor. Atapark'ta gerçekleşen resmi törenin ardından yine Atapark'ta akşam saatlerinde Milaslı esnafların da katkılarıyla şehit polis memurları için lokma döküldü. Milas İlçe Emniyet Müdürü Nedayi Atakan ve birim amirlerinin de katılımıyla gerçekleşen lokma döküm etkinliğine sivil toplum örgütü temsilcileri de eşlik etti. - MUĞLA