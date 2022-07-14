Son dakika: Şehit jandarma er kabri başında dualarla anıldı Son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Er Halil Sert, şehadetinin 27'nci yılında kabri başında dualarla anıldı. Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Er Halil Sert, şehadetinin 27'nci yılında kabri başında dualarla anıldı. Mardin'nin Ömerli İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanlığı'nda vatani görevini ifa ederken 14 Temmuz 1995 tarihinde Harman köyü kırsalında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında önünde yürüyen silah arkadaşının bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden döşenen mayına basması sonucu şehit olan Jandarma Er Halil Sert, unutulmadı. Halil Sert, şehadetinin 27'nci yılında Balıklar Mahallesi'nde kabrinin başında dualarla yad edildi. Vakfın fahri imamı Tacettin Boyun hoca ve oğlu Hafız Ensar Boyun'un okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi. Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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