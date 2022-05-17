Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon - Haberler

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Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile Suruç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyona özel harekat polislerle birlikte 110 polis katıldı. Zırhlı araçlarla gidilen adreslerde açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı. Evlere giren ekipler, 25 şahsı gözaltına alırken yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 19 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haberler

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