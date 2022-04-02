Son dakika... Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da biri propaganda, 5'i terör örgütü PKK/YPG'ye üye olmak suçundan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerince, Şanlıurfa merkez, Viranşehir, Ceylanpınar, Hilvan ve Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda biri propagandadan, 5 kişi ise örgüt üyeliğinden olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa