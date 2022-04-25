Son dakika: Şanlıurfa'da tepki çeken görüntüler: Yaralı sürücüye yardım etmek yerine, devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar yağmalandı

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da tepki çeken görüntüler: Yaralı sürücüye yardım etmek yerine, devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar yağmalandı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da devrilen tırdan yol kenarına saçılan bayram şekerleri ile çikolatalar, yoldan geçenler tarafından yağmalandı. Tır içerisinde sıkışan sürücüye yardım etmek yerine dökülen malzemelerin yağmalanması büyük tepkiye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü Beyazkule ile Aslanbaba mevkisi arasında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bayram şekeri ve çikolata yüklü tır şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü olayı gören TİGEM çalışanları tarafından çıkartıldı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkeze sev edildi.

Sürücüye yardım etmek yerine yağma yaptılar

Devrilmenin etkisiyle dağılan şeker ve çikolata paketleri yolu kenarındaki araziye saçıldı. Tırın devrildiğini görenler, yardıma gitmek yerine etrafa saçılan şeker ve çikolataları toplamaya başladı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda araç ile vatandaş geldi. Vatandaşlar jandarma ekipleri gitmeden önce yerdeki şeker ve çikolataları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde büyük küçük demeden herkesin şeker ve çikolataları yağmaladığı gözlendi. Arazideki şeker ve çikolataları toplayan vatandaşlar, araçlarının içerisini doldurup evlerine götürdü. Sosyal medyada paylaşılan yağma görüntüleri diğer vatandaşların ise tepkisini çekti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.